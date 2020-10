Nina Zilli positiva al coronavirus: «Il contagio? Forse al ristorante» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anche Nina Zilli si aggiunge alla lista di star positive al coronavirus. La cantante piacentina, infatti, ha annunciato sulla sua pagina Instagram di aver contratto il virus nei giorni scorsi, probabilmente nel corso di una cena fuori. «Ragazzi ho il Covid», esordisce in una story. «Negli ultimi cinque giorni, due tamponi negativi e poi un sierologico negativo, ma dopo un’ora dal test mi è venuta la febbre». Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anche Nina Zilli si aggiunge alla lista di star positive al coronavirus. La cantante piacentina, infatti, ha annunciato sulla sua pagina Instagram di aver contratto il virus nei giorni scorsi, probabilmente nel corso di una cena fuori. «Ragazzi ho il Covid», esordisce in una story. «Negli ultimi cinque giorni, due tamponi negativi e poi un sierologico negativo, ma dopo un’ora dal test mi è venuta la febbre».

Corriere : Nina Zilli positiva al Coronavirus: «Forse l’ho preso al ristorante, evitate luoghi af... - Adnkronos : #NinaZilli: 'Ho il #Covid, probabilmente l'ho preso al ristorante' - AGegenwart : That awkward moment in cui ti rendi conto che ci voleva il #COVID19 a farti ricordare l'esistenza di Nina Zilli - Italia_Notizie : Nina Zilli: 'Ho preso il coronavirus ma sto bene. Evitate i luoghi affollati' - T_Roox : Nina Zilli ha il covid e dice che probabilmente lo ha preso al ristorante.strano, pensavo più sui mezzi pubblici o lavorando in fabbrica. -