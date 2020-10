Nina Zilli positiva al coronavirus | “Evitate i posti affollati”

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 19 ottobre 2020)al: “Ho il Covid, negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre”. Ancheal. La nota cantautrice ha fatto sapere di aver contratto il Covid forse durante una cena in un ristorante. Quello della, come passato su alcuni giornali, non voleva assolutamente essere un attacco ai ristoratori o un invito a non recarsi nei locali.al“Ho il Covid, negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi ...