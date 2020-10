Nina Zilli | “Ho il Covid Ecco come l’ho preso | non lo fate più”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle scorse ore, la popstarha confessato nelle storie sul proprio profilo Instagram, la sua positività al-19. La cantante, già in quarantena nella sua abitazione, ha confessato di aver fatto di tutto per non essere contagiata, ma purtroppo tutti gli sforzi non sono serviti. Dopo la confessione,ha messo in guardia tutti coloro che la seguono sui social: "Non andate in luoghi chiusi affollati, vi consiglio di dismettere la vita sociale nelle prossime settimane". (Continua...) Nelle scorse ore, la popstarha confessato nelle storie sul proprio profilo Instagram, la sua positività al-19. La cantante, già in quarantena nella sua abitazione, ha confessato di aver fatto di tutto per non essere ...