Nina Zilli: 'Ho il coronavirus, nonostante due tamponi negativi' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si allunga di giorno in giorno la lista dei vip contagiati. Questa volta è Nina Zilli ad uscire allo scoperto, annunciando in una storia di Instagram di avere il coronavirus. 'Ho il Covid, negli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si allunga di giorno in giorno la lista dei vip contagiati. Questa volta èad uscire allo scoperto, annunciando in una storia di Instagram di avere il. 'Ho il Covid, negli ...

Corriere : Nina Zilli positiva al Coronavirus: «Forse l’ho preso al ristorante, evitate luoghi af... - Adnkronos : #NinaZilli: 'Ho il #Covid, probabilmente l'ho preso al ristorante' - zazoomblog : Nina Zilli: “Ho il Covid-19 e probabilmente l’ho preso al ristorante non state più in luoghi affollati” - #Zilli:… - Kikk486 : @zdizoro quanto tempo fa è stata Nina Zilli da voi a @welikeduel ? - FQMagazineit : Nina Zilli: “Ho il Covid-19 e probabilmente l’ho preso al ristorante, non state più in luoghi affollati” -