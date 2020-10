Nina Zilli ha il Coronavirus e punta il dito contro i ristoranti

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020)ha il. Probabilmente ho la preso durante una cena, in un ristorante. Racconta sui social i suoi ultimi 5 giorni e sconsiglia ai fan di recarsi al ristorante, così come in altri luoghi chiusi. Negli ultimi giorni,si è sottoposta a due tamponi e a un test sierologico, tutti negativi. Successivamente, però, si è accorta di avere la febbre. La cantante racconta di essere sempre stata molto attenta e di essersi monitorata a sue spese, con particolare attenzione alle ospitate in TV, principalmente per proteggere la sua famiglia. “Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia, ancora prima di me”, ha spiegato. “Dopo un’ora dal sierologico, mi è venuta la febbre”, continua. L’esito del ...