NFL 2020-2021 (6a settimana): Tom Brady ferma Aaron Rodgers, ancora imbattuti Steelers e Titans (Di lunedì 19 ottobre 2020) La sesta settimana della NFL 2020-2021 ci ha regalato diversi match e spunti interessanti. Intanto la super-sfida tra Tom Brady e Aaron Rodgers viene vinta nettamente dal primo, quindi vediamo i Tennessee Titans che rimangono ancora imbattuti, non senza fatica, mentre prosegue il cammino dei Pittsburgh Steelers che volano a loro volta sul 5-0. Andiamo, quindi a vedere, partita per partita, cos’è successo nella quarta settimana della NFL. I MATCH DELLA SESTA settimana DELLA NFL: Tampa Bay Buccaneers (4-2) – Green Bay Packers (4-1) 38-10: una partita davvero incredibile. Il primo quarto è sostanzialmente un dominio di Green Bay che tiene il pallone ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) La sestadella NFLci ha regalato diversi match e spunti interessanti. Intanto la super-sfida tra Tomviene vinta nettamente dal primo, quindi vediamo i Tennesseeche rimangono, non senza fatica, mentre prosegue il cammino dei Pittsburghche volano a loro volta sul 5-0. Andiamo, quindi a vedere, partita per partita, cos’è successo nella quartadella NFL. I MATCH DELLA SESTADELLA NFL: Tampa Bay Buccaneers (4-2) – Green Bay Packers (4-1) 38-10: una partita davvero incredibile. Il primo quarto è sostanzialmente un dominio di Green Bay che tiene il pallone ...

La sesta settimana della NFL 2020-2021 ci ha regalato diversi match e spunti interessanti. Intanto la super-sfida tra Tom Brady e Aaron Rodgers viene vinta nettamente dal primo, quindi vediamo i ...

