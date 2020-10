Neto | «Coutinho | portaci la Champions…» – VIDEO

(Di lunedì 19 ottobre 2020), portiere del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Ferencvaros, portiere del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Ferencvaros. Le sue parole. «Sono felice di ritrovare un amico comein squadra, è sempre bello avere compagni con così tanta qualità. Ha giocato benissimo nelle ultime partite, ha dimostrato tutto il suo valore. Lo vedo motivato, come tutti noi, e felice di essere al Barcellona» Leggi su Calcionews24.com

Neto, portiere del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Ferencvaros. Le sue parole. «Sono felice di ritrovare un amico come Coutinho in ...