Nel parco spunta un ordigno della Seconda Guerra Mondiale | fatto brillare a Ceriano

fattoquotidiano : “Qualcuno ha attirato la famigliola di cinghiali nel parco, ha chiuso il recinto e poi ha chiamato le autorità”. Il… - ComuneMI : Inaugurata oggi la nuova pista d’atletica e il nuovo campo da calcio dell’Arena Civica “Gianni Brera”. L’impianto n… - velo_di_maia : RT @velo_di_maia: La scrofa di cinghiale uccisa con i suoi cuccioli nel parco di Roma era diventata, di fatto un animale domestico e non ra… - quartomiglio : Storie Di Osservazioni, Dalla Terra Al Cielo - arcocielo : RT @robertocosta_ge: No di @federparchi alla miniera di titanio nel Parco del Beigua - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel parco

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

di Ilaria Floris "Partivamo da un fatto di cronaca che per noi era irrappresentabile. Come si poteva raccontare una storia così oscena? Alla fine, la non narrabilità della storia è stato proprio ciò c ...Inaugurata la rinnovata area di accoglienza all'ingresso del Sentiero delle Tracce al Parco Pineta: una riqualificazione per il benessere della biodiversità.