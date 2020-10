Nek | foto rarissima di “un giorno meraviglioso” Soprattutto per la figlia Beatrice | eccoli insieme

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Su Instagram Nek è molto attivo, ma difficilmente mostra il suo lato più privato. Ma stavolta, vista l’occasione speciale, il cantante ha fatto un’eccezione e pubblicato, per la gioia dei suoi fan, unadi famiglia. Filippo Neviani, questo il suo vero nome, è legato a Patrizia Vacondio da diversi anni. I due si sono sposati nel 2006 e da allora non si sono più lasciati. Ma il loro è decisamente un rapporto vissuto lontano dai riflettori che Nek ha sempre protetto. Ha raccontato l’amore per la moglie in una canzone fondamentale per la sua carriera, Fatti Avanti Amore. “Dentro ci siamo noi – ha confessato tempo fa in un’intervista – ancora una volta noi e intensamente noi”. Essendo così riservato, ovviamente Nek ha sempre protetto le figlie dai media. (Continua dopo la ...