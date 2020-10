NBA 2K21: annunciata la Stagione 2 de La mia SQUADRA (Di lunedì 19 ottobre 2020) 2K ha annunciato, tramite comunicato stampa, l’arrivo della Stagione 2 per la modalità principale di NBA 2K21, La mia SQUADRA, divulgando anche un nuovo trailer Le polemiche per l’arrivo delle pubblicità in NBA 2K21, un titolo venduto full price da un’azienda che sicuramente non ha bisogno di ulteriori soldi, ancora non si sono placate. Non bastava l’inserimento di microtransazioni e loot boxes a pagamento all’interno di una simulazione sportiva, 2K ha deciso di alzare l’asticella dei guadagni con degli intramezzi pubblicitari durante i caricamenti fra i vari match. E mentre il web imperversa e protesta, 2K dirama un comunicato stampa in cui annuncia l’arrivo di una seconda Stagione per la modalità principale di NBA 2K21, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 ottobre 2020) 2K ha annunciato, tramite comunicato stampa, l’arrivo della2 per la modalità principale di NBA, La mia, divulgando anche un nuovo trailer Le polemiche per l’arrivo delle pubblicità in NBA, un titolo venduto full price da un’azienda che sicuramente non ha bisogno di ulteriori soldi, ancora non si sono placate. Non bastava l’inserimento di microtransazioni e loot boxes a pagamento all’interno di una simulazione sportiva, 2K ha deciso di alzare l’asticella dei guadagni con degli intramezzi pubblicitari durante i caricamenti fra i vari match. E mentre il web imperversa e protesta, 2K dirama un comunicato stampa in cui annuncia l’arrivo di una secondaper la modalità principale di NBA, ...

