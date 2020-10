Nasce il Portale della Legalità per trattare le principali problematiche dell’adolescenza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – L’Associazione Spazio@perto, in piena emergenza Covid-19, analizzando le attualiche le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad affrontare, con le molteplici difficoltà per aprire le scuole ai ragazzi, ha deciso di creare uno strumento potentissimo a sostegno di tutte le scuole italiane. In collaborazione con l’Associazione Oltre lo sport è stata ideata e strutturata la Rete di Scopo, Né vittime né prepotenti, tra gli Istituti di ogni ordine e grado a livello nazionale per promuovere un nuovo approccio alle tematiche adolescenziali del bullismo, del cyberbullismo e dei disturbi del comportamento alimentare con attività sinergiche svolte sul proprio territorio anche in modalità online. La forza di questo nuovo strumento è potentissima se si ...