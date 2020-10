Nasce Enel X Pay | nuovo conto corrente digitale con carta e IBAN italiani

(Di lunedì 19 ottobre 2020)X Financial Services presenteX Pay, uncon: ecco come funziona. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Enel X Pay è un nuovo conto corrente digitale con carta Mastercard, a cui può essere abbinato un conto per i figli fino a 18 anni, e che si dice già pronto per i pagamenti delle ricariche elettriche p ...(Teleborsa) - Enel X, società del Gruppo Enel, debutta nei servizi finanziari digitali e nel mobile banking con il nuovo servizio Enel X Pay, ultima tappa di un percorso che passa per l’acquisto della ...