NASCAR Hollywood Casino 400 | Logano gela Harvick

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Con la400, laCup Series inaugura il penultimo round dei Playoff, il Round of 8. Joeyinterrompe un digiuno che durava da marzo vincendo alla grande sul Kansas Speedway, impedendo il sorpasso ad un Kevinscatenato. In una gara caratterizzata da un clima decisamente rigido, il numero 22 passa gli ultimi venti giri a fare manovre di bloccaggio nei confronti del californiano, che non trova un varco per passare. Con questo successo,accede automaticamente al round finale dei Playoff, il Champonship 4. Get ready, folks. We've got a three-car battle for the lead on NBC! #Playoffs pic.twitter.com/aKBggvMRzf—(@) October 18, 2020Ottima terza posizione per Alex Bowman, ...