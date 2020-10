Nasa, accordo con Nokia per portare 4G sulla Luna (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Nasa ha stretto un accordo commerciale con la multinazionale finlandese Nokia per portare la tecnologia 4G sulla Luna per permettere agli astronauti di comunicare. La Nasa si è posta come obiettivo quello di portare sulla Luna la connessione 4G. Lo scopo è quello di consentire agli astronauti di poter disporre di un metodo efficiente … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Laha stretto uncommerciale con la multinazionale finlandeseperla tecnologia 4Gper permettere agli astronauti di comunicare. Lasi è posta come obiettivo quello dila connessione 4G. Lo scopo è quello di consentire agli astronauti di poter disporre di un metodo efficiente … L'articolo proviene da Inews.it.

GamingToday4 : Nokia punta al 4G sulla Luna: Accordo con la Nasa da 14 milioni - osannacremonesi : Spazio: accordo Italia-Nasa per il ritorno dell’uomo sulla Luna - LucianoQuaranta : RT @AngeloTofalo: #Spazio: c'è l'accordo #Italia-#USA, ratificato con la @Nasa per il ritorno dell'uomo sulla Luna. I dettagli > https://t.… - Ema_n_u_e_l_e : RT @AngeloTofalo: #Spazio: c'è l'accordo #Italia-#USA, ratificato con la @Nasa per il ritorno dell'uomo sulla Luna. I dettagli > https://t.… - AngeloTofalo : #Spazio: c'è l'accordo #Italia-#USA, ratificato con la @Nasa per il ritorno dell'uomo sulla Luna. I dettagli >… -