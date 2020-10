Napoli, Europa League: Casi di Covid nell’AZ, ma partita non a rischio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si giocherà regolarmente la partita di giovedì valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League per il gruppo F Non è … L'articolo Napoli, Europa League: Casi di Covid nell’AZ, ma partita non a rischio proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si giocherà regolarmente ladi giovedì valevole per la prima giornata della fase a gironi diper il gruppo F Non è … L'articolodinell’AZ, manon aproviene da ForzAzzurri.net.

SkySport : Covid, nove positivi nell'AZ Alkmaar, prossimo avversario del Napoli in Europa League - virgini22338959 : Mi raccomando giochiamocela questa Europa League, abbiamo 2 squadre!! Non sacrifichiamo nulla!! Forza Napoli Sempre ?????? - _SiGonfiaLaRete : Covid-19 in Europa League, #Napoli- #AZ si disputerà regolarmente - DiegoBergamasc2 : @RafAuriemma Quindi anche Napoli Genoa si dovrebbe rigiocare??? In Europa League contro una squadra decimata dal co… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Tuttosport – Napoli, ecco le rotazioni per l’Europa League:… -