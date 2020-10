Napoli, Europa League: Casi di Covid nell'AZ, ma partita non a rischio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il quotidiano aggiunge che la situazione rimane costantemente monitorata dalla Uefa ma ad ora ci sono tutte le condizioni per disputare l'incontro . Il match è previsto per giovedì 22 ottobre allo ... Leggi su forzazzurri (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il quotidiano aggiunge che la situazione rimane costantemente monitorata dalla Uefa ma ad ora ci sono tutte le condizioni per disputare l'incontro . Il match è previsto per giovedì 22 ottobre allo ...

SkySport : Covid, nove positivi nell'AZ Alkmaar, prossimo avversario del Napoli in Europa League - NGaribbo : RT @castelliditalia: Il castello Aragonese di Ischia è una fortificazione che sorge su un'isola di roccia trachitica, in provincia di #Napo… - virgini22338959 : Mi raccomando giochiamocela questa Europa League, abbiamo 2 squadre!! Non sacrifichiamo nulla!! Forza Napoli Sempre ?????? - _SiGonfiaLaRete : Covid-19 in Europa League, #Napoli- #AZ si disputerà regolarmente - DiegoBergamasc2 : @RafAuriemma Quindi anche Napoli Genoa si dovrebbe rigiocare??? In Europa League contro una squadra decimata dal co… -