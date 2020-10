Napoli e provincia, controlli anti Covid 19: 46 persone multate perché senza mascherina (Di lunedì 19 ottobre 2020) Napoli e provincia: i controlli anti Covid 19 dei Carabinieri hanno portato a 46 persone sanzionate perché senza mascherina e alla multa per 4 locali. Non si fermano i controlli dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli per il contrasto all’illegalità diffusa e per il rispetto delle normative anti Covid 19. Città e provincia sono … Leggi su 2anews (Di lunedì 19 ottobre 2020): i19 dei Carabinieri hanno portato a 46sanzionate perchée alla multa per 4 locali. Non si fermano idei Carabinieri del comandole diper il contrasto all’illegalità diffusa e per il rispetto delle normative19. Città esono …

