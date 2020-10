Napoli-Az Alkmaar giovedì in chiaro su Now TV? Ecco dove vederla in tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Napoli-Az Alkmaar rappresenterà la prima giornata del girone F dell’Europa League 2020/2021, primo appuntamento europeo del club partenopeo. Ivan Gennaro Gattuso proverà a portare alla vittoria gli azzurri all’esordio, dopo quanto di buono palesato contro l’Atalanta, nel corso della quarta giornata della Serie A. Il match si disputerà giovedì 22 ottobre, dalle ore 18.55, con diretta televisiva non disponibile su Now TV. Sky Sport 1 (canale 201 di Sky) trasmetterà l’evento in diretta, con possibilità di seguirlo sulla piattaforma streaming Sky Go. In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti in merito, con annessi highlights al termine della partita. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020)-Azrappresenterà la prima giornata del girone F dell’Europa League 2020/2021, primo appuntamento europeo del club partenopeo. Ivan Gennaro Gattuso proverà a portare alla vittoria gli azzurri all’esordio, dopo quanto di buono palesato contro l’Atalanta, nel corso della quarta giornata della Serie A. Il match si disputerà giovedì 22 ottobre, dalle ore 18.55, con diretta televisiva non disponibile su Now TV. Sky Sport 1 (canale 201 di Sky) trasmetterà l’evento in diretta, con possibilità di seguirlo sulla piattaforma streaming Sky Go. In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti in merito, con annessi highlights al termine della partita.

