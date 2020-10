Napoli, 100 dipendenti Asia positivi al Covid (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cento dipendenti dell’Asia Napoli sono risultati positivi al coronavirus. A renderlo noto è stata la stessa azienda di igiene che però rassicura “nessun lavoratore presenta una gravità della malattia tale da richiedere terapie intensive e gli ospedalizzati sono poche unità“. L’assenza di 100 lavoratori, tuttavia, si protrarrà per settimane, con una ricaduta negativa importante sui livelli di servizio che la città richiede”. L’azienda “ha provveduto a richiedere un maggior impegno di lavoro straordinario ai suoi dipendenti ed è ricorsa all’impiego di lavoro somministrato per tutto il periodo nel quale sarà necessario provvedere ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Centodell’sono risultatial coronavirus. A renderlo noto è stata la stessa azienda di igiene che però rassicura “nessun lavoratore presenta una gravità della malattia tale da richiedere terapie intensive e gli ospedalizzati sono poche unità“. L’assenza di 100 lavoratori, tuttavia, si protrarrà per settimane, con una ricaduta negativa importante sui livelli di servizio che la città richiede”. L’azienda “ha provveduto a richiedere un maggior impegno di lavoro straordinario ai suoied è ricorsa all’impiego di lavoro somministrato per tutto il periodo nel quale sarà necessario provvedere ...

