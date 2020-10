Nail Art Halloween | idee facili da copiare

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Prima ancora di partire in quarta con le solite applicazioni di scheletri o ragnatele giganti su tutte le unghie, è necessario farsi una domanda: «Quanta paura volete fare quest’anno con la vostra manicure di Halloween?». Pensateci bene perché visto il periodo pandemico che stiamo attraversando, dove molti party e red carpet stanno diventando virtuali, le Halloween nails potrebbero diventare il dettaglio più attraente del vostro make up. In più sono divertenti, economiche e non così difficili da realizzare con il fai-da-te, ma soprattutto inquadrate su Zoom fanno un figurone.