Myriam Catania scoppia in lacrime a Domenica Live: il dramma dell’attrice (Di lunedì 19 ottobre 2020) drammatico racconto di Myriam Catania, in lacrime davanti alle telecamere durante il suo intervento a Domenica Live insieme al compagno. L’attrice, fresca di eliminazione dal GF Vip, ha parlato dell’incidente che ha segnato un capitolo importante della sua vita. Myriam Catania: il drammatico incidente in motorino Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live insieme al compagno Quentin Kammermann, Myriam Catania ha affrontato il duro capitolo legato a un evento terribile del passato. L’attrice ha raccontato i contorni del terribile incidente in motorino che l’ha vista coinvolta a Roma, e in cui ha riportato gravissime ferite. ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 ottobre 2020)tico racconto di, indavanti alle telecamere durante il suo intervento ainsieme al compagno. L’attrice, fresca di eliminazione dal GF Vip, ha parlato dell’incidente che ha segnato un capitolo importante della sua vita.: iltico incidente in motorino Ospite di Barbara d’Urso ainsieme al compagno Quentin Kammermann,ha affrontato il duro capitolo legato a un evento terribile del passato. L’attrice ha raccontato i contorni del terribile incidente in motorino che l’ha vista coinvolta a Roma, e in cui ha riportato gravissime ferite. ...

