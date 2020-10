Musica e capitale umano. Cosa resterà dopo la pandemia?

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Nei giorni scorsi ha avuto un grande impatto mediatico la manifestazione dei lavoratori dello spettacolo in piazza Duomo a Milano.Una rappresentanza di un settore che secondo i dati Inps raccoglie oltre 327 mila occupati (dei quali 160 mila solo in Lombardia), due terzi dei quali lavoratori dipendenti e che in media svolgono cento giornate di lavoro all’anno con una media retributiva di 10 mila euro annui.Il settore dello spettacolo è parte di quel grande mondo della cultura che nel nostro Paese produce 59 miliardi di euro pari al 4% del PIL italiano.Con lal’intero segmento dell’entertainment è stato di fatto messo in ginocchio.il lock down totale e la falsa ripartenza estiva a causa delle forti limitazioni di pubblico la maggior parte dei lavoratori nel settore live è in grave difficoltà o ...