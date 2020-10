MotoGP, Mondiale 2020: quattro gare al termine, i tre circuiti chi favoriranno nel rush finale? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mancano 35 giorni esatti da oggi al 22 novembre, il giorno nel quale si concluderà il Mondiale MotoGP 2020. Un campionato impossibile da dimenticare nei prossimi anni e del quale si parlerà davvero a lungo. Prima il rinvio per colpa della pandemia, quindi la partenza a luglio con il grave infortunio di Marc Marquez, infine dieci appuntamenti nei quali è successo letteralmente di tutto. Otto piloti differenti hanno vinto almeno una prova, con la sola Honda (tra le big) che non ha mai potuto togliere lo champagne dal ghiaccio. Ah, se ci fosse stato il Cabroncito! Ma questa è un’altra storia. Il sei volte campione della classe regina non c’è, non c’è stato e chissà quando ci sarà. Senza di lui la stagione ha vissuto su equilibri debolissimi. Nessuno ha saputo, o ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mancano 35 giorni esatti da oggi al 22 novembre, il giorno nel quale si concluderà il. Un campionato impossibile da dimenticare nei prossimi anni e del quale si parlerà davvero a lungo. Prima il rinvio per colpa della pandemia, quindi la partenza a luglio con il grave infortunio di Marc Marquez, infine dieci appuntamenti nei quali è successo letteralmente di tutto. Otto piloti differenti hanno vinto almeno una prova, con la sola Honda (tra le big) che non ha mai potuto togliere lo champagne dal ghiaccio. Ah, se ci fosse stato il Cabroncito! Ma questa è un’altra storia. Il sei volte campione della classe regina non c’è, non c’è stato e chissà quando ci sarà. Senza di lui la stagione ha vissuto su equilibri debolissimi. Nessuno ha saputo, o ...

SkySportMotoGP : ?? @mvkoficial12 ammette dopo la gara: 'Al Mondiale non ci penso, non abbiamo nulla da perdere' ?? @MotoGP #AragonGP… - SkySportMotoGP : ?? @JoanMirOfficial al comando del Mondiale spiega cosa lo ha frenato in gara ?? @MotoGP #AragonGP ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ?? @JoanMirOfficial al comando del Mondiale spiega cosa lo ha frenato in gara #AragonGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: GP Aragon: il Bello, il Brutto e il Cattivo: Mir non vince (ci pensa Rins) ma è in testa al Mondiale. Alex Marquez tiene f… - antorendina : Sono troppo cinico se dico che l'infortunio di Marquez è stato un toccasana per la MotoGP? Otto vincitori diversi i… -