Motocross, Tony Cairoli: “Sono davvero deluso per il risultato. Il ginocchio non mi fa più male come prima” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tony Cairoli è il vero grande sconfitto del Gran Premio delle Fiandre 2020 andato in scena ieri sulla sabbia di Lommel, sede di un trittico di gare che si concluderà mercoledì 21 e domenica 25 ottobre con le altre due tappe. Il nove volte campione del mondo della KTM è naufragato su un terreno sulla carta favorevole portando a casa un 13° posto in gara-1 ed un 6° in gara-2, raddoppiando di fatto il suo distacco dal leader della generale Tim Gajser. Lo sloveno conduce adesso la classifica del Mondiale con 48 punti di vantaggio sull’azzurro quando mancano cinque round al termine della stagione, in cui verranno assegnati ancora 250 punti potenziali. “Sono davvero deluso. Ci aspettavamo un risultato migliore qui, dove in passato abbiamo fatto delle belle gare ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020)è il vero grande sconfitto del Gran Premio delle Fiandre 2020 andato in scena ieri sulla sabbia di Lommel, sede di un trittico di gare che si concluderà mercoledì 21 e domenica 25 ottobre con le altre due tappe. Il nove volte campione del mondo della KTM è naufragato su un terreno sulla carta favorevole portando a casa un 13° posto in gara-1 ed un 6° in gara-2, raddoppiando di fatto il suo distacco dal leader della generale Tim Gajser. Lo sloveno conduce adesso la classifica del Mondiale con 48 punti di vantaggio sull’azzurro quando mancano cinque round al termine della stagione, in cui verranno assegnati ancora 250 punti potenziali. “Sono. Ci aspettavamo unmigliore qui, dove in passato abbiamo fatto delle belle gare ...

OA_Sport : Motocross, Tony Cairoli: “Sono davvero deluso per il risultato. Il ginocchio non mi fa più male come prima” - corsedimoto : MXGP - Tony Cairoli adesso è con le spalle al muro. Tim Gajser è volato a +48 punti nel Mondiale: restano 5 GP (250… - OA_Sport : Motocross, GP Fiandre 2020: Tim Gajser domina sulla sabbia di Lommel ed ipoteca il titolo, Tony Cairoli in grande d… - canalesicilia : Giornata difficile per Tony Cairoli nel GP delle Fiandre - - OA_Sport : Motocross, risultato gara-1 GP Fiandre 2020: vince Gautier Paulin davanti a Gajser, Tony Cairoli 13° perde punti mo… -