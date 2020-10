Morto Gianni Dei, Mara Venier in lutto: “Gianni mio, come farò senza di te…sei stato tutto per me”. Ieri il saluto in diretta a Domenica In (Di lunedì 19 ottobre 2020) È Morto nella notte a 79 anni l’attore Gianni Dei. A dare la notizia è Mara Venier che solo Ieri lo aveva salutato durante la diretta di Domenica In, mandandogli tutto il suo affetto e augurandogli di rimettersi presto. Purtroppo però, Gianni Dei non ce l’ha fatta. “Gianni mio, come farò senza di te… sei stato tutto per me, amico, fratello, complice… come farò dopo 35 anni di fratellanza. come farò? Il mio cuore è spezzato, riposa in pace amore mio”, è stato il toccante messaggio d’addio pubblicato dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ènella notte a 79 anni l’attoreDei. A dare la notizia èche sololo aveva salutato durante ladiIn, mandandogliil suo affetto e augurandogli di rimettersi presto. Purtroppo però,Dei non ce l’ha fatta. “mio,faròdi te… seiper me, amico, fratello, complice…farò dopo 35 anni di fratellanza.farò? Il mio cuore è spezzato, riposa in pace amore mio”, èil toccante messaggio d’addio pubblicato dalla ...

