Morte Dj Marcello, le prime testimonianze: «Pensavamo fosse ubriaco» (Di lunedì 19 ottobre 2020) La tragedia di Dj Marcello, il 33enne morto alla stazione di Castelfranco Veneto (Treviso) ha sconvolto tutta la comunità locale e non solo. Emergono le prime testimonianze: «Pensavano fosse ubriaco». Vi sarebbero delle novità sul caso Marcello Mormile, il deejay noto nella zona per aver lavorato in numerosi eventi locali, morto improvvisamente nella serata di … L'articolo Morte Dj Marcello, le prime testimonianze: «Pensavamo fosse ubriaco» proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 19 ottobre 2020) La tragedia di Dj, il 33enne morto alla stazione di Castelfranco Veneto (Treviso) ha sconvolto tutta la comunità locale e non solo. Emergono le: «Pensavano». Vi sarebbero delle novità sul casoMormile, il deejay noto nella zona per aver lavorato in numerosi eventi locali, morto improvvisamente nella serata di … L'articoloDj, le: «» proviene da YesLife.it.

lara_ugolini : RT @cresce_m: Marcello Visca, Il Dirigente Del Comune di Roma che non ha voluto spostare i cinghiali sottraendoli alla morte. marcello.vis… - cotrozzi_lisa : RT @cresce_m: Marcello Visca, Il Dirigente Del Comune di Roma che non ha voluto spostare i cinghiali sottraendoli alla morte. marcello.vis… - Maribelli2 : RT @cresce_m: Marcello Visca, Il Dirigente Del Comune di Roma che non ha voluto spostare i cinghiali sottraendoli alla morte. marcello.vis… - annamaria_lena : RT @cresce_m: Marcello Visca, Il Dirigente Del Comune di Roma che non ha voluto spostare i cinghiali sottraendoli alla morte. marcello.vis… - Melania61856281 : RT @cresce_m: Marcello Visca, Il Dirigente Del Comune di Roma che non ha voluto spostare i cinghiali sottraendoli alla morte. marcello.vis… -