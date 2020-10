Mondiali femminili 2027, candidatura unica di tre Paesi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Germania, Belgio e Olanda hanno annunciato di voler presentare un’offerta congiunta per ospitare i Mondiali femminili che si terranno nel 2027. Le tre Federazioni avevano già espresso la loro intenzione alla FIFA, spiegando che avrebbero messo insieme un accordo formale entro la fine dell’anno. «Il calcio femminile è tradizionalmente noto per il suo forte senso … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) Germania, Belgio e Olanda hanno annunciato di voler presentare un’offerta congiunta per ospitare iche si terranno nel. Le tre Federazioni avevano già espresso la loro intenzione alla FIFA, spiegando che avrebbero messo insieme un accordo formale entro la fine dell’anno. «Il calcio femminile è tradizionalmente noto per il suo forte senso … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

