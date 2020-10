Misure anti-Covid, comunione con oltre 50 invitati nel Sannio: sanzionati ristoratore e padre della festeggiata (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I Carabinieri della Stazione di Cautano (Benevento), a seguito di una segnalazione di un cittadino giunta al 112, sono intervenuti presso un ristorante in contrada Serra di Tocco Caudio, dove era stata segnalata una festa per una prima comunione, a cui partecipavano alcune decine di persone. In effetti, all’arrivo della prima pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione si è potuto constatare un fuggi fuggi generale di persone dalla sala di ricevimento, mentre con il supporto di altro personale della Stazione CC di Vitulano, i militari sono riusciti a contenere i circa 30 invitati rimasti alla riunione conviviale e, pertanto: – al padre della bimba festeggiata, organizzatore ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I CarabinieriStazione di Cautano (Benevento), a seguito di una segnalazione di un cittadino giunta al 112, sono intervenuti presso un ristorante in contrada Serra di Tocco Caudio, dove era stata segnalata una festa per una prima, a cui partecipavano alcune decine di persone. In effetti, all’arrivoprima pattuglia dei Carabinierilocale Stazione si è potuto constatare un fuggi fuggi generale di persone dalla sala di ricevimento, mentre con il supporto di altro personaleStazione CC di Vitulano, i militari sono riusciti a contenere i circa 30rimasti alla riunione conviviale e, pertanto: – albimba festeggiata, organizzatore ...

Agenzia_Ansa : ??Conte: 'I sindaci possono chiudere le piazze. Una settimana alle palestre per allinearsi a protocolli. Attività di… - Agenzia_Ansa : Dpcm, Conte: 'Non faccio previsioni sulle ferie natalizie., massima precauzione con parenti e amici' #ANSA - Agenzia_Ansa : Dpcm, nuove misure anti covid. Tensione su scuola e palestre. Ora nuovo punto con le Regioni. Attesa per la confere… - fabbri333 : Dpcm, Conte: I sindaci possono chiudere le piazze. Didattica in presenza - Politica - ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il Dpcm scade il 13/11. Da mercoledì ingresso nelle scuole superiori dalle 9. Norme valgono da oggi m… -