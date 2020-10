Miozzo: "Le terapia intensive sono già in sovraccarico. La sanità rischia la saturazione" (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Abbiamo un’evoluzione critica dei numeri di contagiati giornalieri, di sovraccarico dei servizi sanitari a partire dalle strutture di ricovero e dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive e del territorio. Con l’attuale evoluzione dell’indice di trasmissione le strutture sanitarie, soprattutto in alcune regioni, rischiano di giungere alla saturazione. Per questa ragione è indispensabile, urgente e prioritario rafforzare la medicina territoriale, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta”. Ad affermarlo in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ il coordinatore del Cts Agostino Miozzo.Rispetto ai trasporti bisognerebbe “evitare picchi di concentrazione. Si sarebbe dovuto intervenire a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Abbiamo un’evoluzione critica dei numeri di contagiati giornalieri, didei servizi sanitari a partire dalle strutture di ricovero e dei reparti diintensiva e malattie infettive e del territorio. Con l’attuale evoluzione dell’indice di trasmissione le strutture sanitarie, soprattutto in alcune regioni,no di giungere alla. Per questa ragione è indispensabile, urgente e prioritario rafforzare la medicina territoriale, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta”. Ad affermarlo in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ il coordinatore del Cts Agostino.Rispetto ai trasporti bisognerebbe “evitare picchi di concentrazione. Si sarebbe dovuto intervenire a ...

HuffPostItalia : Miozzo: 'Le terapia intensive sono già in sovraccarico. La sanità rischia la saturazione' - Lisuccen : RT @HuffPostItalia: Miozzo: 'Le terapia intensive sono già in sovraccarico. La sanità rischia la saturazione' - 601Peppino : RT @HuffPostItalia: Miozzo: 'Le terapia intensive sono già in sovraccarico. La sanità rischia la saturazione' - cmanara77 : RT @HuffPostItalia: Miozzo: 'Le terapia intensive sono già in sovraccarico. La sanità rischia la saturazione' - alcinx : RT @HuffPostItalia: Miozzo: 'Le terapia intensive sono già in sovraccarico. La sanità rischia la saturazione' -