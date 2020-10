Mino Magli: “Per sei anni, sono stato il fidanzato segreto di Elisabetta Gregoraci” (Di lunedì 19 ottobre 2020) A “Live Non è La D’Urso”, Mino Magli rivela di essere stato il fidanzato segreto di Elisabetta Gregoraci per sei anni. Mentre nella Casa del “Grande Fratello Vip” la showgirl calabrese sta vivendo il flirt con il coinquilino Pierpaolo Pretelli, un uomo sostiene di essere stato il fidanzato segreto di Elisabetta Gregoraci per sei anni. … L'articolo Mino Magli: “Per sei anni, sono stato il fidanzato segreto di Elisabetta Gregoraci” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 19 ottobre 2020) A “Live Non è La D’Urso”,rivela di essereildiGregoraci per sei. Mentre nella Casa del “Grande Fratello Vip” la showgirl calabrese sta vivendo il flirt con il coinquilino Pierpaolo Pretelli, un uomo sostiene di essereildiGregoraci per sei. … L'articolo: “Per seiildiGregoraci” NewNotizie.it.

