Milano, statua di Montanelli verniciata di rosso, perquisizioni a casa di uno studente milanese (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questa mattina la Digos di Milano ha eseguito una perquisizione nei confronti di uno studente universitario, 21 anni, che fa parte del gruppo Lume, Laboratorio universitario metropolitano, affiliato ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questa mattina la Digos diha eseguito una perquisizione nei confronti di unouniversitario, 21 anni, che fa parte del gruppo Lume, Laboratorio universitario metropolitano, affiliato ...

alcinx : RT @discoradioIT: #Milano, l'imbrattamento della statua di Indro #Montanelli, nei giardini di via Palestro, lo scorso giugno: perquisizione… - discoradioIT : #Milano, l'imbrattamento della statua di Indro #Montanelli, nei giardini di via Palestro, lo scorso giugno: perquis… - teresacapitanio : RT @leggoit: Milano, statua di Montanelli verniciata di rosso, perquisizioni a casa di uno studente milanese - leggoit : Milano, statua di Montanelli verniciata di rosso, perquisizioni a casa di uno studente milanese - Affaritaliani : Disobbedienti? Non sono più gli stessi Carta di credito 'incastra' l'imbrattatore -