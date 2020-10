(Di lunedì 19 ottobre 2020) A dieci giorni dallinizio delair, lorganizzazione ha reso nota una lista dei brand che esporranno i propri prodotti da giovedì 29 ottobre fino a domenica 1 novembre: al momento50 i nomi confermati, con leautomobilistiche a fare il grosso del numero, anche se non mancano rappresentanze del mondo dei designer, delle moto e della componentistica. Ma lelenco non è ancora definitivo: altri marchi dovrebbero ufficializzare la propria partecipazione nei prossimi giorni.Sotto le guglie. A, il fulcro dellasarà piazza Duomo, dove sarannocon alcuni modelli Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Citroën, Cupra, Dacia, ...

Dischivolanti : @Luca36887236 Il centro dello tsunami si è solo spostato da Bergamo-Brescia a Milano-Monza-Varese. Speriamo bene. - videomotorsIT : Il Milano Monza Motor Show 2020 si farà // - dinoadduci : Milano Monza Open Air Motor Show - Oltre 50 le Case presenti alla manifestazione: ecco quali sono - quattroruote : #Milano #Monza Open Air Motor Show, saranno più di 50 i brand partecipanti all'evento: ecco l'elenco ----->… - fabiocavagnera : RT @motorionline: #MiMo2020: confermato l'evento di fine ottobre, ecco i 50 marchi presenti per le vie e piazze di #Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Monza

Motorionline

Ottenere il TOEIC è importante per l’università o il lavoro: ora è possibile conseguire la certificazione linguistica online da casa. Scopri come.Hanno risposto all'appello i grandi nomi dell'auto, e non solo. La kermesse prenderà il via il 29 ottobre nel rispetto delle norme anti-Covid ...