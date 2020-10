Milano: furto da oltre 5mila euro in gioielleria, 3 arresti a Vittuone (Di lunedì 19 ottobre 2020) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - I militari di Sedriano (Milano) hanno arrestato tre persone di origine venezuelana - due donne di 22 e 27 anni e un 45enne -, tutti senza fissa dimora, con l'accusa di furto per un colpo commesso nella tarda serata di ieri, domenica 18 ottobre. I tre hanno preso di mira una gioielleria della galleria commerciale e sono riusciti a forzare con un cacciavite uno dei cassetti del negozio contenente dei gioielli in oro. Accortosi subito del furto, il personale del negozio e della sicurezza ha avvertito i carabinieri fornendo la descrizione del gruppo che aveva preso la direzione del centro di Vittuone. I tre sono stati bloccati in via Milano, vicino a una fermata di autobus di linea. A seguito della perquisizione personale i militari hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020), 19 ott. (Adnkronos) - I militari di Sedriano () hanno arrestato tre persone di origine venezuelana - due donne di 22 e 27 anni e un 45enne -, tutti senza fissa dimora, con l'accusa diper un colpo commesso nella tarda serata di ieri, domenica 18 ottobre. I tre hanno preso di mira unadella galleria commerciale e sono riusciti a forzare con un cacciavite uno dei cassetti del negozio contenente dei gioielli in oro. Accortosi subito del, il personale del negozio e della sicurezza ha avvertito i carabinieri fornendo la descrizione del gruppo che aveva preso la direzione del centro di. I tre sono stati bloccati in via, vicino a una fermata di autobus di linea. A seguito della perquisizione personale i militari hanno ...

