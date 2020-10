“Milano fa paura, chiudiamo qualcosa subito prima che sia tardi”: l’allarme del direttore dell’ospedale Sacco (Di lunedì 19 ottobre 2020) Covid, il direttore del Sacco: “Milano fa paura, chiudiamo ora prima che sia tardi” “Milano fa paura, meglio chiudere qualcosa subito prima che sia troppo tardi”: a lanciare l’allarme per l’aumento dei casi Covid nel capoluogo lombardo è Pietro Olivieri, direttore dell’ospedale Sacco, il quale nel corso del programma Tagadà, in onda su La7, ha rivelato di essere seriamente preoccupato per l’aumento esponenziale dei casi registrato nella città meneghina negli ultimi 10 giorni. “Al momento abbiamo 200 pazienti positivi al Covid – rivela Olivieri – la situazione non è bella”. Il medico, infatti, sottolinea ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Covid, ildel: “Milano faorache sia tardi” “Milano fa, meglio chiudereche sia troppo tardi”: a lanciare l’allarme per l’aumento dei casi Covid nel capoluogo lombardo è Pietro Olivieri,dell’ospedale, il quale nel corso del programma Tagadà, in onda su La7, ha rivelato di essere seriamente preoccupato per l’aumento esponenziale dei casi registrato nella città meneghina negli ultimi 10 giorni. “Al momento abbiamo 200 pazienti positivi al Covid – rivela Olivieri – la situazione non è bella”. Il medico, infatti, sottolinea ...

