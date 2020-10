Milan, Pioli: «Tonali di prospettiva. Ha avuto un’estate difficile» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto alla trasmissione “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1: le sue dichiarazioni su Sandro Tonali Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto alla trasmissione “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1. Le sue dichiarazioni su Sandro Tonali. «Ha avuto un’estate difficile. È un giocatore di grande prospettiva, ha grandi qualità e sa far girare il pallone veloce. Per me è un titolare, la mia fortuna è avere tanti titolari. Non siamo nemmeno ancorati ad un solo sistema di gioco, vedremo strada facendo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefano, allenatore del, è intervenuto alla trasmissione “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1: le sue dichiarazioni su SandroStefano, allenatore del, è intervenuto alla trasmissione “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1. Le sue dichiarazioni su Sandro. «Haun’estate. È un giocatore di grande, ha grandi qualità e sa far girare il pallone veloce. Per me è un titolare, la mia fortuna è avere tanti titolari. Non siamo nemmeno ancorati ad un solo sistema di gioco, vedremo strada facendo». Leggi su Calcionews24.com

