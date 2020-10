Milan, Pioli: “Rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu importanti. Europa League? Giochiamo con ambizione, vogliamo vincerla” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefano Pioli a 360°.Avvio di stagione importante per il Milan, in testa alla classifica con 4 vittorie in altrettante gare disputate. Tra queste, spicca il successo maturato nel derby della Madonnina contro l'Inter. Risultati che riempiono d'orgoglio il tecnico Stefano Pioli, espressosi ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" sul momento brillante vissuto dalla sua squadra."Il nostro inizio di campionato è stato importante, siamo soddisfatti, ma siamo solo all'inizio. Noi pensiamo ad una partita alla volta. Ora dobbiamo concentrarci sull'Europa League, poi vedremo cosa succederà. C'è un gruppo di lavoro che ha sempre pensato solo a lavorare. La sosta ci ha permesso di conoscerci meglio, siamo stati insieme e abbiamo migliorato i nostri meccanismi. Abbiamo lavorato bene e ora ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefanoa 360°.Avvio di stagione importante per il, in testa alla classifica con 4 vittorie in altrettante gare disputate. Tra queste, spicca il successo maturato nel derby della Madonnina contro l'Inter. Risultati che riempiono d'orgoglio il tecnico Stefano, espressosi ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" sul momento brillante vissuto dalla sua squadra."Il nostro inizio di campionato è stato importante, siamo soddisfatti, ma siamo solo all'inizio. Noi pensiamo ad una partita alla volta. Ora dobbiamo concentrarci sull', poi vedremo cosa succederà. C'è un gruppo di lavoro che ha sempre pensato solo a lavorare. La sosta ci ha permesso di conoscerci meglio, siamo stati insieme e abbiamo migliorato i nostri meccanismi. Abbiamo lavorato bene e ora ...

