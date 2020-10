Milan, Pioli: 'Ibra è felice. Tonali per me è un titolare. E sul rinnovo di Donnarumma...' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefano Pioli, due giorni dopo il derby vinto contro l'Inter, ha parlato a Radio anch'io sport, su Rai Radio 1. "Il nostro inizio di campionato è stato importante. Ma la strada è lunga. Dobbiamo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefano, due giorni dopo il derby vinto contro l'Inter, ha parlato a Radio anch'io sport, su Rai Radio 1. "Il nostro inizio di campionato; stato importante. Ma la strada; lunga. Dobbiamo ...

AntoVitiello : #Milan a punteggio pieno dopo 4 giornate, non accadeva dal 1995/96 con Capello in panchina. Squadra di Pioli a segn… - FBiasin : E grandi complimenti a #Pioli. Ha messo in campo un #Milan che pareva legato da un filo. Bravissimo. #DerbyMilano - DiMarzio : #SerieA, #Milan | Tutti i numeri della squadra di Stefano #Pioli - MilanWorldForum : Pioli sul momento del Milan e sui singoli. Le dichiarazioni -) - calciomercatoit : ????#Milan, #Pioli: '#Ibra? La cosa più bella è vederlo felice, poi da qui alla prossima stagione c'è tanto tempo.… -