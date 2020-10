Milan, nuovo rinnovo per Ibrahimovic in caso di Champions League (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Milan pensa ad un nuovo rinnovo per Zlatan Ibrahimovic in caso di qualificazione in Champions League. I dettagli. L’eventuale qualificazione in Champions League spingerà il Milan ad offrire il rinnovo di contratto a Zlatan Ibrahimovic. Lo rivela Gazzetta dello Sport segnalando come lo svedese gradisce il ruolo di leader dello spogliatoio che la dirigenza rossonera gli ha affidato. Inoltre se lo svedese decidesse di estendere il proprio contratto, otterrebbe degli sgravi fiscali proprio come il club. Ad ogni modo, al momento non c’è nemmeno una bozza di proposta ma parlando prima del derby Paolo Maldini ha confermato che oltre ai rinnovi di Calhanoglu e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilpensa ad unper Zlatanindi qualificazione in. I dettagli. L’eventuale qualificazione inspingerà ilad offrire ildi contratto a Zlatan. Lo rivela Gazzetta dello Sport segnalando come lo svedese gradisce il ruolo di leader dello spogliatoio che la dirigenza rossonera gli ha affidato. Inoltre se lo svedese decidesse di estendere il proprio contratto, otterrebbe degli sgravi fiscali proprio come il club. Ad ogni modo, al momento non c’è nemmeno una bozza di proposta ma parlando prima del derby Paolo Maldini ha confermato che oltre ai rinnovi di Calhanoglu e ...

