Milan, i segreti del successo di Ibrahimovic: dall'autista alla dieta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Milan si gode uno Zlatan Ibrahimovic in uno stato di grazia e il Corriere della Sera svela alcuni segreti della sua vita privata Nella sua edizione di oggi, il Corriere della Sera alcuni dettagli della vita privata di Zlatan Ibrahimovic, elementi descritti come fondamentali per la sua resa in campo. A Milanello, lo svedese passa molto tempo anche dopo le sedute di allenamento per fare esercizi personalizzati che gli permettono di avere una massa grassa minima a fronte dei sui 85 chili. Su questo aspetta pesa anche la sua dieta, curata in minima parte dal nutrizionista ufficiale del Milan. Ridotte al minimo le uscite serali e quando esce non si mette mai al volante lasciando al suo autista personale lo stress generato dal traffico di Milano.

