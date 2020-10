Milan, doppio tampone negativo per Leo Duarte che torna a disposizione di Pioli (Di lunedì 19 ottobre 2020) Buone notizie in casa Milan per Leo Duarte, che è stato ufficialmente dichiarato guarito dal Coronavirus. E’ infatti arrivato il doppio tampone negativo per il difensore rossonero, che come riportato anche da Sky Sport nelle prossime ore sarà nuovamente a disposizione di Stefano Pioli anche se presumibilmente dovrà recuperare la miglior condizione fisica. Un’odissea di quasi un mese per Duarte, che era risultato positivo lo scorso 23 settembre trovandosi da allora in isolamento domiciliare. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Buone notizie in casaper Leo, che è stato ufficialmente dichiarato guarito dal Coronavirus. E’ infatti arrivato ilper il difensore rossonero, che come riportato anche da Sky Sport nelle prossime ore sarà nuovamente adi Stefanoanche se presumibilmente dovrà recuperare la miglior condizione fisica. Un’odissea di quasi un mese per, che era risultato positivo lo scorso 23 settembre trovandosi da allora in isolamento domiciliare.

