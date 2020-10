Milan, con la svolta Pioli si può sognare in grande (Di lunedì 19 ottobre 2020) La doppietta di Ibrahimovic colora Milano di rossonero e regala al Milan una vittoria che nel derby mancava dal 31 gennaio 2016. Per il Diavolo è la quarta vittoria su quattro partite in questo avvio di campionato, unica squadra a punteggio pieno, ed è il ventesimo risultato utile consecutivo. L’artefice principale di questo incedibile rullino di marcia è Stefano Pioli, che con la sua preparazione e il suo modo di lavorare ha ridato identità e prestigio al Milan. Stefano Pioli (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Professionalità al servizio della squadra L’avventura di Pioli sulla panchina rossonera è iniziata sotto una serie di incognite. Chiamato al posto di Marco Giampaolo, si è trovato un gruppo disunito che non era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) La doppietta di Ibrahimovic colorao di rossonero e regala aluna vittoria che nel derby mancava dal 31 gennaio 2016. Per il Diavolo è la quarta vittoria su quattro partite in questo avvio di campionato, unica squadra a punteggio pieno, ed è il ventesimo risultato utile consecutivo. L’artefice principale di questo incedibile rullino di marcia è Stefano, che con la sua preparazione e il suo modo di lavorare ha ridato identità e prestigio al. Stefano(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Professionalità al servizio della squadra L’avventura disulla panchina rossonera è iniziata sotto una serie di incognite. Chiamato al posto di Marco Giampaolo, si è trovato un gruppo disunito che non era ...

