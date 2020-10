Milan, che Kessie: rinnovo in vista per l'ivoriano? Dirigenti al lavoro, ma non è il primo sulla lista (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il rinnovo di Franck Kessié, leader del centrocampo del Milan, diventa una priorità per i rossoneri. Leggi su 90min (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ildi Franck Kessié, leader del centrocampo del, diventa una priorità per i rossoneri.

acmilan : ?? 45' FINE PRIMO TEMPO ?? Che Derby, che Milan! ???? #MilanInter 3-1 #FollowTheRossonere #SempreMilan - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella storia sia il #Milan maschile che femminile hanno ottenuto il successo nel derby di ca… - gianlucarossitv : Tra il Derby al #Milan e Crotone-Juve 1-1 è stata notte di trionfo per le piccole! In Serie A 30.1.2016 ultimo succ… - MrIchs : @mirkonicolino Bravo! Nel momento stesso in cui dovessero (lo faranno, vedrai, vista l'aria che tira e gli schieram… - zarcozilesi : @Sardanapalooo @OfficialASRoma ??...é vero che siamo piú letali in transizione e meno fertili in possesso e nella fi… -