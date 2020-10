“Mi si gela il sangue”. Alberto Matano spiazzato. E non regge l’emozione (Di lunedì 19 ottobre 2020) Altra puntata de ‘La Vita in diretta’ dai contenuti forti quella andata in onda il 19 ottobre su Rai 1, con Alberto Matano ancora protagonista di un’esternazione molto sentita. Inevitabilmente l’argomento principale è stato il coronavirus e in particolare le nuove misure intraprese dal governo, con il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sono state fatte vedere alcune immagini che hanno scosso il conduttore televisivo, che si è ritrovato a vivere emozioni passate. Quando ci si è soffermato sull’aumento dei contagi da coronavirus e quando è stata paventata la possibilità che si possano verificare situazioni simili negli ospedali, come accaduto nei mesi del lockdown, il presentatore Rai è rimasto impietrito e ha detto: “Di fronte a queste immagini mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Altra puntata de ‘La Vita in diretta’ dai contenuti forti quella andata in onda il 19 ottobre su Rai 1, conancora protagonista di un’esternazione molto sentita. Inevitabilmente l’argomento principale è stato il coronavirus e in particolare le nuove misure intraprese dal governo, con il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sono state fatte vedere alcune immagini che hanno scosso il conduttore televisivo, che si è ritrovato a vivere emozioni passate. Quando ci si è soffermato sull’aumento dei contagi da coronavirus e quando è stata paventata la possibilità che si possano verificare situazioni simili negli ospedali, come accaduto nei mesi del lockdown, il presentatore Rai è rimasto impietrito e ha detto: “Di fronte a queste immagini mi ...

