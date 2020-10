METEO Italia Arrivata l’OTTOBRATA | ecco fino a quando durerà

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 19 ottobre 2020)SINO AL 25 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Sale sugli scudi l’anticiclone sull’Europa Centro-Meridionale e sull’, dove va definitivamente spegnendosi quella residua instabilità legata alla vecchia circolazione depressionaria traslata verso est. Questa rimonta anticiclonica, per ora più evidente tra Penisola Iberica e Baleari, è attesa in netto rinforzo anche sull’. In questa fase in Atlantico si sta approfondendo una saccatura ciclonica fin verso le coste marocchine e le Canarie. In tal modo una sempre più marcata componente subtropicale va ad alimentare l’anticiclone, con la stessa saccatura che faticherà ad avanzare verso levante, sbarrata proprio dal muro di alta pressione presente sull’e su parte ...