Meteo con l’anticiclone sugli scudi. Arriva l’Ottobrata, ma non per tutti (Di lunedì 19 ottobre 2020) La parentesi Meteo stabile si consolida sull’Italia. Al via una settimana che sarà dominata da prevalente bel tempo e temperature in progressivo aumento. Una residua circolazione instabile, eredità del maltempo della scorsa settimana, si attarda tra Calabria e Sicilia, anche se in esaurimento. Il resto d’Italia sta beneficiando del bel tempo, anche se non sempre con cieli sereni. A seguito della stasi anticiclonica, per effetto dell’accumulo d’aria umida nei bassi strati, non mancano banchi di nebbia e nubi basse in Val Padana e sulle valli del Centro Italia a limitare localmente il soleggiamento. Nei prossimi giorni l’anticiclone continuerà ad irrobustirsi e sposterà il proprio asse verso il Mediterraneo Centrale e l’Italia, mantenendosi proteso anche verso l’Europa Centro-Meridionale. ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) La parentesistabile si consolida sull’Italia. Al via una settimana che sarà dominata da prevalente bel tempo e temperature in progressivo aumento. Una residua circolazione instabile, eredità del maltempo della scorsa settimana, si attarda tra Calabria e Sicilia, anche se in esaurimento. Il resto d’Italia sta beneficiando del bel tempo, anche se non sempre con cieli sereni. A seguito della stasi anticiclonica, per effetto dell’accumulo d’aria umida nei bassi strati, non mancano banchi di nebbia e nubi basse in Val Padana e sulle valli del Centro Italia a limitare localmente il soleggiamento. Nei prossimi giorni l’anticiclone continuerà ad irrobustirsi e sposterà il proprio asse verso il Mediterraneo Centrale e l’Italia, mantenendosi proteso anche verso l’Europa Centro-Meridionale. ...

3BMeteo : Una nuova settimana ha inizio con un''ottobrata' in vista al CentroSud. Ne parliamo nell'appuntamento #meteo su… - giuseppas : Meteo, arriva l'ottobrata con sole e temperature miti - quibresciait : Settimana con nuvole e tempo incerto: temperature in aumento - (red.) Ottobrata al Centro Sud, piogge su parte del… - MICIO7BEAR : RT @ilmeteoit: #E' imminente l'OTTOBRATA #ROMANA! Sarà una settimana più stabile e molto mite, ma non uguale per tutti. #Attenzione al rito… - isNews_it : Meteo in Molise, stop al maltempo: ecco l’Ottobrata con sole e temperature miti - -