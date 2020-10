Mes:M5s,Conte ha ragione,noi restiamo contrari (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 19 OTT - "Non possiamo che condividere le parole espresse ieri dal presidente Conte in merito all'ipotesi di attivazione del fondo Salva-Stati". Lo dichiarano in una nota i deputati e le ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 19 OTT - "Non possiamo che condividere le parole espresse ieri dal presidentein merito all'ipotesi di attivazione del fondo Salva-Stati". Lo dichiarano in una nota i deputati e le ...

ROMA, 19 OTT - "Non possiamo che condividere le parole espresse ieri dal presidente Conte in merito all'ipotesi di attivazione del fondo Salva-Stati". Lo dichiarano in una nota i deputati e le ...

Nelle chat parlamentari M5s si critica l'atteggiamento dell'anima 'rigorista' dell ... "Credo che – osserva - un tema come il Mes vada affrontato nelle sedi opportune, con una discussione parlamentare ...

