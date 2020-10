Mercedes, Toto Wolff: “Non lasceremo la Formula 1” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Mercedes non lascerà la F1, anzi: il telaio, il nome del team e le persone che fanno parte della squadra saranno sempre Mercedes. Tuttavia, oltre a questo siamo anche AMG: lo rappresentiamo in qualità di reparto di alta performance e vogliamo aumentare la visibilità del marchio AMG”. Queste le parole di Toto Wolff, team principal della Mercedes, che ha confermato l’intenzione della casa tedesca nel non lasciare la Formula 1 e, invece, di espandere il marchio AMG. “AMG è il brand che si concentra sulle alte prestazioni – ha proseguito a Il Corriere dello Sport – e le F1 sono vetture ad alte prestazioni”. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) “non lascerà la F1, anzi: il telaio, il nome del team e le persone che fanno parte della squadra saranno sempre. Tuttavia, oltre a questo siamo anche AMG: lo rappresentiamo in qualità di reparto di alta performance e vogliamo aumentare la visibilità del marchio AMG”. Queste le parole di, team principal della, che ha confermato l’intenzione della casa tedesca nel non lasciare la1 e, invece, di espandere il marchio AMG. “AMG è il brand che si concentra sulle alte prestazioni – ha proseguito a Il Corriere dello Sport – e le F1 sono vetture ad alte prestazioni”.

