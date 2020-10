Mercatini di Natale | il Covid è una mannaia | la situazione

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilnon risparmia nemmeno il. I famosidisono a rischio, già due le regione che hanno dato lo stop. Il 2020 non è stato per… Questo articolodi, ilè una: laè stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

angelointerdona : RT @Signorasinasce: #Covid 'annulla' i #mercatini di Natale in #TrentinoAltoAdige - nuova_venezia : Rischio contagio troppo alto, Trento annulla i Mercatini di Natale - mattinodipadova : Rischio contagio troppo alto, Trento annulla i Mercatini di Natale - FranciOldani : RT @Corriere: Mercatini di Natale, Trento e Bolzano verso la rinuncia: «Bisogna essere responsabili» - forestale82 : RT @ili_bibi: Quantomeno mi sono levata dalle palle I mercatini di Natale. -

Il covid non risparmia nemmeno il Natale. I famosi mercatini di Natale sono a rischio, già due le regione che hanno dato lo stop. Il 2020 non è stato per niente un anno facile e sembra continuare ad ...All’interno della piazza si svolge infatti annualmente uno dei mercatini di Natale più antichi non solo del territorio europeo ma addirittura del mondo. La prima edizione della manifestazione risale a ...