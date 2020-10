Mercatini di Natale 2020: il Coronavirus rischia di far annullare tutto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Brutte notizie per tutti gli amanti dei Mercatini di Natale: nel 2020, probabilmente, non si faranno. Tutti i dettagli sulla notizia. Continuano le cattive notizie collegate alla pandemia di Coronavirus. I Mercatini di Natale 2020, infatti, sono a rischio: pare che sarà impossibile organizzarli come accadeva tutti gli anni. Un duro colpo per tutti coloro … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 ottobre 2020) Brutte notizie per tutti gli amanti deidi: nel, probabilmente, non si faranno. Tutti i dettagli sulla notizia. Continuano le cattive notizie collegate alla pandemia di. Idi, infatti, sono a rischio: pare che sarà impossibile organizzarli come accadeva tutti gli anni. Un duro colpo per tutti coloro … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

