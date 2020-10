Meloni all’attacco | «Che cosa è stato fatto da luglio ad oggi? Monopattini e banchi a rotelle Assurdo»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 ottobre 2020) «Sull’emergenza Covid bisogna modificare il paradigma. Poiché il virus non può essere azzerato in tempi brevi, si lavori per proteggere chi è maggiormente a rischio: anziani, persone fragili, malate. Con misure confuse e inutili rischiamo un altro lockdown, che non possiamo permetterci». Lo dice al Corriere della Sera Giorgia. Critica Conte e sul nuovo Dpcm: «Il Governo non coinvolge l’opposizione. Si limita a farci la telefonata dell’ultimo minuto. Non c’è una strategia complessiva. Stiamo rincorrendo il virus con misure in gran parte inutili».: «Non c’è trasparenza» «Già ad aprile», incalza la, «FdI aveva chiesto dati precisi su mortalità e contagi. Alla fine abbiamo dovuto fare da ...